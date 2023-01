Un homme alcoolisé interpellé après avoir tiré des coups de feu en l'air à Maromme près de Rouen

Le tireur est réapparu un peu plus tard dans la rue et a été interpellé alors qu'il tentait de pénétrer dans le hall d'un immeuble après s'être débarrassé de son arme dans une poubelle sous les yeux des policiers. Il s'agissait d'un pistolet qui tire des cartouches à blanc.



Le suspect, âgé de 21 ans et domicilié à Maromme, a été interpellé. Il avait un taux d'1,60 g d'alcool dans le sang. Il a d'abord été placé en dégrisement puis en garde à vue. Une femme de 50 ans a déclaré aux policiers avoir été menacée auparavant par ce jeune homme.



Personne n'a été blessé.