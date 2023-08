Un hangar de 2 000m² en proie aux flammes à Étreville (Eure) : 50 sapeurs-pompiers sur place

Un poste de commandement (PC) a été activé sur le lieu de l’incendie en relation avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis), à Évreux, pour suivre l’évolution du sinistre et évaluer les besoins en moyens d’intervention.



Le feu a été totalement maîtrisé et aucune victime n'est à déplorer, a indiqué la préfecture en début d'après-midi. Des analyses réalisées ne font apparaître « aucun risque de pollution pour la santé de la population et la préservation de l'environnement », précise-t-elle dans un communiqué.



Les pompiers de l'Eure vont maintenir un dispositif sur place tout au long du week-end pour assurer la surveillance du site.