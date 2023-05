Un habitant de Louviers en garde à vue pour tentative de meurtre à Rouen, en Seine-Maritime

Selon les premières investigations, une altercation verbale dont l'origine est pour l'heure inconnue, avait éclaté quelques instants plus tôt entre la victime accompagnée d'une femme et un autre homme sur l'avenue Champlain. L'agresseur aurait suivi le couple et, dans l'escalier du pont Corneille, se serait jeté sur l'autre homme en le frappant à deux reprises avec un objet tranchant.



La victime présentant des plaies au niveau du cou a été prise en charge par les secours et transportée au CHU de Rouen.



L'auteur présumé des violences, domicilié à Louviers dans l'Eure, a été rapidement interpellé par la Brigade anti-criminalité et placé en garde à vue pour tentative d'homicide. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Il semblerait que les deux hommes ne se connaissaient pas.