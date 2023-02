Un gamin de 13 ans arrêté après un vol d'AirPods à Sotteville-lès-Rouen

Des équipages de la brigade canine et de la brigade anti-criminalité se lancent à la recherche des auteurs. Sans tarder, trois suspects sont repérés déambulant rue d'Elbeuf à Rouen. Ils sont contrôlés : deux sont âgés de 13 ans et originaires de Rouen, le troisième a 14 ans et demeure à Sotteville-lès-Rouen. Sur l'un des plus jeunes, les policiers découvrent les fameux AirPods, objet du délit. Ce dernier est interpellé et conduit à l'hôtel de police pour être auditionné. Ses complices du moment ont été laissés libres.



La victime a pu récupérer ses écouteurs.