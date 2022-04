Un feu de voiture provoque une fuite de gaz enflammée : trois personnes blessées près de Rouen

Des moyens importants ont été engagés : 28 sapeurs-pompiers et 8 engins. A leur arrivée sur place, les secours ont été confrontés à un feu de voiture et à une fuite de gaz enflammée sur un compteur avec propagation en façade d’une habitation, relate ce matin le centre opérationnel d’incendie et de secours (Codis).