Un feu de chariot élévateur mobilise 22 sapeurs-pompiers à Fécamp

Un feu sur un chariot élévateur à énergie à gaz est à l’origine de l’intervention des sapeurs-pompiers tôt ce dimanche boulevard Suzanne-Clément à Fécamp (Seine-Maritime).



L’incendie, qui a provoqué un important dégagement de fumée, s’est déclaré peu avant 5 heures et a été éteint rapidement à l’aide d’une lance à mousse.



Des moyens importants (22 sapeurs-pompiers et 7 engins) ont été engagés en raison de la proximité de logements. Il n’y a pas eu de victime, mais deux personnes vont devoir être relogées, indique le service départemental d’incendie et de secours (SDIS).