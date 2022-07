Un employé de restaurant mortellement blessé d'un coup de couteau près de Fécamp

A l'arrivée de la police, vers 19h30, les sapeurs-pompiers et le SMUR étaient sur place et effectuaient un massage cardiaque à la victime. Malgré les soins prodigués, cette dernière n'a pu être réanimée, son décès a été déclaré par le médecin urgentiste.



Les premières investigations ont permis d'établir que le trentenaire était un employé du restaurant. Quant au déroulement des faits eux-mêmes, les policiers ont immédiatement entendu un certain nombre de personnes dont certaines auraient pu être témoins. L'auteur du ou des coups de couteau n'avait pas été interpellé ce mardi matin.



Différend d'ordre professionnel, règlement de compte, crime crapuleux ? Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police judiciaire.