Un cyclomotoriste hospitalisé en urgence absolue après un accident à Pacy-sur-Eure

Une voiture de tourisme et un cyclomoteur sont entrés en collision, ce vendredi après-midi, à Pacy-sur-Eure. L'accident s'est produit peu avant 16h30 au niveau de l'intersection formée par la rue Albert-Camus et la rue Roger Lemeur, dans des circonstances que la gendarmerie va devoir établir à l'issue de l'enquête. Le véhicule a terminé sa course sur le trottoir, dans un abribus.



Les sapeurs-pompiers de Pacy-sur-Eure et de Vernon ont dénombré deux blessés. Le conducteur du cyclomoteur, un homme de 63 ans, en urgence absolue, a été transporté, médicalisé, au centre hospitalier d'Evreux. Le conducteur du véhicule, un homme de 40 ans, a été emmené en urgence relative vers l'hôpital de Vernon.



La rue Roger Lemeur a été fermée à la circulation le temps de l'intervention des secours.