Un cycliste anglais, victime d’un arrêt cardiaque, succombe sur une route du Pays de Bray

Un ressortissant anglais qui circulait à vélo sur la départementale 130 en Seine-Maritime a été découvert en arrêt cardio-respiratoire à hauteur de Ménerval, une commune située en Gournay-en-Bray et Forges-les-Eaux, ce samedi 11 mai peu midi.



L’homme âgé de soixante ans a été déclaré décédé par le médecin du SMUR qui a délivré un obstacle médico-légal. Un examen de corps, voire une autopsie, devrait être ordonnée par le parquet afin d’établir les causes du décès.



Un adjoint au maire est venu sur place, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.