Un couple relogé après l’incendie de sa maison à Ponts et Marais, en Seine-Maritime

Une maison d’habitation a été endommagée par le feu dans la soirée de dimanche à Ponts et Marais (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 19h30 que la toiture d’une maison en rez-de-chaussée était entièrement embrasée. Rapidement sur les lieux, ils ont déployé deux lances à incendie qu’ils ont dû alimenter en pompant de l’eau dans la rivière la Bresle.



L’action des secours a permis d’empêcher tout risque de propagation. Cependant, l’habitation a été sérieusement endommagée. Aucune victime n’est à déplorer : le couple qui occupait les lieux a dû être pris en charge par sa famille.



Dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins ont été dépêchés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76)