Un couple gravement brûlé dans l’incendie d’une chambre en Seine-Maritime

Les occupants, un homme de 57 ans et une femme de 52 ans, ont été gravement brûlés. Ils ont été pris en charge par les secours et médicalisés par des équipes du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) pour être transportés en urgence absolue vers l’hôpital Percy, un établissement spécialisé pour les grands brûlés en région parisienne.



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a engagé vingt-deux sapeurs-pompiers avec sept engins.