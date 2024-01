Un couple et un enfant tués dans un accident de la route à Montreuil-en-Caux en Seine-Maritime

En état de choc et blessé, le chauffeur du poids lourd qui transporte de la pulpe agricole a été pris en charge, ainsi qu'une femme de 35 ans, témoin de l'accident.



Des moyens importants de secours ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) : 21 sapeurs-pompiers avec huit véhicules de secours routiers, ainsi que deux équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Dieppe et de Rouen. L'hélicoptère Viking du SAMU76 a été mobilisé.



La circulation est totalement coupée sur la D929. Les secours demandent à éviter le secteur afin de faciliter leur intervention.



Les circonstances du drame sont indéterminées, à cette heure. La gendarmerie est sur place et procède aux premières investigations.