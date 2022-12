Un couple et ses trois enfants relogés après l'incendie de leur pavillon à Cauville-sur-Mer

Un pavillon et un garage attenant ont été sérieusement endommagés par un incendie qui s'est déclaré ce mercredi en milieu de matinée, rue des Albatros à Cauville-sur-Mer (Seine-Maritime).



A l'arrivée des sapeurs-pompiers, le garage était embrasé et les flammes s'étaient propagées à l'habitation. Les occupants, un couple et ses trois enfants avaient évacué les lieux. Ils sont sains et saufs.



Il a fallu pas moins de trois lances à incendie pour combattre le sinistre qui a fait des dégâts importants sur le pavillon. La famille va devoir être relogée par la municipalité, indiquent les secours.



L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 4 engins.