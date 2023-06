Un couple et ses deux enfants intoxiqués dans l’incendie de leur appartement près de Rouen

Les occupants de l’appartement sinistré, qui avaient évacué les lieux, ont été pris en charge par les secours : un homme de 42 ans, une femme de 38 ans et deux enfants de 8 ans et 3 mois. Les 4 victimes, légèrement intoxiquées par les fumées ont été transportées au CHU Charles-Nicolle.



Après s’être assurés que le feu était bien circonscrit, les 13 sapeurs-pompiers engagés ont procédé à la ventilation de l’appartement et des parties communes de l’immeuble.



La famille sera relogée par le bailleur social.