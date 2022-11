Un couple de Pont-Audemer condamné pour usage et trafic de produits stupéfiants

Enquêtant sur la base d'un renseignement, les gendarmes ont été amenés à s'intéresser à ce couple soupçonné de se livrer au trafic de cocaïne et d'héroïne. Au moment de leur interpellation, vingt grammes de cocaïne et vingt grammes d'héroïne ont été découverts sur les suspects. Une somme de 1 000 euros en petits coupures a par ailleurs été saisie à leur domicile lors de la perquisition.



Placés en garde à vue pour détention, usage et cession de produits stupéfiants, les deux mis en cause ont été déférés ce jeudi après-midi au parquet d'Evreux et jugés en comparution immédiate.