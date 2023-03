Un collégien de 14 ans retrouvé sans vie en forêt de Malaunay, près de Rouen

Une alerte pour disparition inquiétante avait été diffusée sur les réseaux slociaux, avec la photo et la description du jeune garçon dont la famille (le père est agent municipal) est domiciliée à Maromme. Les services de police avaient par ailleurs été prévenus et des recherches avaient été entreprises. En vain.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par la police. Les investigations sont confiées au groupe d'appui judiciaire (Gaj) qui examine toutes les pistes y compris celle du suicide compte tenu des premières constatations effectuées sur place, selon une source proche du dossier.



David Lamiray, maire de Maromme, a adressé ce matin sur son compte Twitter ses sincères condoléances aux parents, à la famille et aux proches de Victor.