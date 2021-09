Un centre pénitentiaire de 700 places va être construit à Magnanville, dans les Yvelines

« Cet enjeu a été compris par le maire et les élus de la commune de Magnanville dont le ministre salue le sens de l’intérêt général » (Eric Dupond-Moretti) .

Il s'agit de renforcer l’offre pénitentiaire visant à répondre au besoin accru de places nettes dans une région ( l'Île-de-France) particulièrement touchée par la surpopulation carcérale à l’image des 161% de surpopulation de la maison d'arrêt de Bois d’Arcy, dans le même département, détaille le ministre de la Justice.Ce projet totalement nouveau vient s’additionner au Plan 15 000 qui prévoit la création nette de 15 000 places de prison supplémentaires en France à l’horizon 2027 et « permettra notamment d’offrir de meilleures conditions de travail au personnel pénitentiaire et de fermer certains établissements qui ne sont plus adaptés », selon le garde des Sceaux.Il vise enfin à résorber la surpopulation dans les maisons d’arrêts et à poursuivre l’objectif de l’encellulement individuel à 80%.