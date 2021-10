Un camion transportant un container attaqué par un commando ce matin près du Havre

Un poids lourd a été attaqué par un commando ce vendredi matin route des Marais à Gonfreville-l’Orcher. près du Havre, en Seine-Maritime.



Il était autour de 8h30, quand une voiture de forte cylindrée à contraint le chauffeur d’un semi-remorque transportant un container de crevettes à s’arrêter.



Selon nos informations, les occupants du véhicule sont descendus et ont forcé le conducteur à monter dans leur voiture. Un des membres du commando s’est alors installé au volant du camion et les deux véhicules ont pris la fuite en empruntant l’autoroute A29.



Le chauffeur du poids lourd a été retrouvé, choqué, plus tard sur l’A29. Il a été pris en charge par les gendarmes du peloton autoroutier. L’homme qui était au volant du poids lourd aurait quant à lui été interpellé au niveau du péage.



Tout laisse penser que le container contenait pas seulement des crevettes mais surtout des produits stupéfiants.



La police judiciaire a été saisie de l’enquête par le parquet du Havre.