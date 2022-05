Un camion transportant des produits chimiques couché près du pont de Tancarville, en Seine-Maritime

Un poids-lourd transportant une cuve d’un produit chimique s’est renversé sur la bretelle de la D910 et la N182 situé au nord du pont de Tancarville (N182) en Seine Maritime. L’accident s’est produit ce mercredi en début d’après-midi.



La bretelle est coupée à la circulation en direction du Havre.



Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'accident pour nettoyer la chaussée.



> Un itinéraire de déviation obligatoire est mis en place par le gestionnaire de la CCISE:

En arrivant de la D910, les usagers voulant prendre la direction du Havre font demi-tour au giratoire situé au croisement de la D910 et de la N182 reprennent la D910 puis la D6015 en direction du Havre.



La durée de la coupure est indéterminée.