Un camion de 19 tonnes se renverse près d’un cours d’eau à Bellengreville

Un poids lourd de 19 tonnes s’est couché sur le côté en bordure d’un cours d’eau au lieu-dit Hinerville, rue du Prieuré a Bellengreville (Seine-Maritime). L’accident a eu lieu ce mercredi matin, vers 7h45.



A leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté que la cabine du camion était à moitié immergée. Le chauffeur n’a pas été blessé.



Apres reconnaissance, aucune fuite de carburant, ni d'hydraulique n’a été constatée par les sapeurs-pompiers présents sur place avec huit engins et des équipes spécialisées en risques chimiques et en sauvetage aquatique.



On ignore dans l’immédiat les circonstances de l’accident.