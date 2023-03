Un cambrioleur mis en fuite par sa victime à Amfreville-la-Mi-Voie, près de Rouen

Un cambrioleur a été surpris par sa victime dimanche 19 mars à Amfreville-la-Mi-Voie, près de Rouen (Seine-Maritime). En fin de matinée, un habitant a constaté la présence dans son domicile d'un inconnu qui était en train de fouiller sa maison. L'individu a réussi à s'enfuir après avoir fait main basse sur une carte bancaire et un téléphone portable.



Grâce au signalement fourni par la victime, un homme de 38 ans, le cambrioleur a pu être retrouvé par les policiers lancés à sa recherche. Il a été interpellé en possession de la carte bancaire et du téléphone. Le mis en cause, un adolescent de 17 ans, sans domicile fixe, a été placé en garde à vue pour vol par effraction. Sur lui, les enquêteurs ont découvert une autre carte bancaire volée.