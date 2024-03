Un bus prend feu sur le parvis de la gare du Havre, pas de victime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime indiquent être intervenus ce samedi 9 mars vers 17h30 au Havre, sur le parvis de la gare où un bus était en feu.



Le véhicule a été évacué. Aucune victime n’est à déplorer. Six sapeurs-pompiers et un engin ont été dépêchés sur place par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



La police est intervenue pour procéder aux constatations d’usage.