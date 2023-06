Un bus prend feu entre Louviers et Incarville : les quinze passagers sont indemnes

Les sapeurs-pompiers de l'Eure sont intervenus, lundi 5 juin, vers 18h30, avenue Winston-Churchill, à la limite de Louviers et d'Incarville pour un feu à bord d'un bus. Selon les premières constatations, l'incendie s'est déclaré au niveau du compartiment moteur, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).



A l'arrivée des secours, la quinzaine de passagers et le conducteur avaient déjà évacué le bus. Aucun blessé n'a été signalé. Les voyageurs ont été pris en charge par un véhicule de remplacement.



Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie. Le maire d'Incarville s'est rendu sur les lieux, ainsi que la police nationale chargée des constatations d'usage.