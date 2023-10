Un bâtiment agricole et une maison en proie aux flammes cette nuit en Seine-Maritime

Un bâtiment agricole de 2 000 m2 contenant du fourrage et divers matériels a été sérieusement endommagé par le feu au milieu de la nuit de ce vendredi à samedi, à Bosc-Edeline, une commune proche de Forges-les-Eaux, dans le pays de Bray (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre peu avant 0h30 rue aux Loups où un incendie venait d'être signalé. Sur place, ils ont constaté que le feu menaçait de se propager à une stabulation et à d'autres bâtiments.



Plusieurs lances canons ont été mises en œuvre pour contenir les flammes et circonscrire le sinistre.



Face à l'ampleur de l'incendie, une quarantaine de sapeurs-pompiers et dix-sept engins ont été engagés au plus fort de l'intervention qui se poursuivait ce matin.