Un baigneur succombe après un arrêt cardiorespiratoire sur la plage de Dieppe, en Seine-Maritime

Tragique bain du Nouvel An en Seine-Maritime, il a coûté la vie à un homme de 39 ans, ce lundi 1ᵉʳ janvier 2024, un peu avant midi, sur la plage de Dieppe.



Les sapeurs-pompiers sont intervenus à 12h13, après que deux témoins ont signalé avoir aperçu deux baigneurs en difficulté en mer à environ trente mètres de la plage de Dieppe. Des équipes spécialisées en sauvetage aquatique sont dépêchées sur rapidement.



Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, informé de la situation a engage alors un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76).