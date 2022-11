Un automobiliste contrôlé avec plus de 4 grammes d'alcool dans le sang, près de Rouen

Quand les secours sont arrivés sur place, la voiture était immobilisée au milieu de la chaussée et le conducteur était toujours au volant. Il n'a pas été blessé.L'automobiliste, hagard, ayant beaucoup de mal à s'exprimer, les policiers l'ont soumis à un contrôle d'alcoolémie qui s'est avéré positif. Il a été conduit au commissariat, rue Brisout-de-Barneville à Rouen afin de mesurer avec précision le taux d'alcoolémie : ce dernier s'est révélé être supérieur à 2 mg par litre d'air expiré, soit plus de 4 grammes par litre de sang.Pour rappel, le taux à ne pas dépasser au volant est fixé à 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré.Le conducteur a été transporté à l'hôpital pour un prélèvement sanguin et un examen médical avant son placement en cellule de dégrisement.