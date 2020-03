Un automobiliste blessé à l’arme blanche par un auto-stoppeur, près de Rouen

Une description précise de l’agresseur est fournie par les victimes et des témoins. Lancés à sa recherche, les policiers vont repérer un peu plus loin un individu qui correspond à celui recherché. Il est interpellé. Un couteau est retrouvé dans la poche de l’individu qui est contrôlé avec un taux de près de 2 grammes d’alcool dans le sang.



Le mis en cause, âgé de 52 ans et domicilié à Saint-Léger-du-Bourg-Denis, est placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme.



La victime, âgée de 49 ans, a été conduite au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Son pronostic vital n’était pas engagé.