Un ancien moulin dévasté par un incendie en Seine-Maritime

Un ancien moulin désaffecté a brûlé ce samedi matin à Gancourt-Saint-Étienne dans le pays de Bray en Seine-Maritime. Le feu est parti vers cinq heures et a l’arrivée des sapeurs-pompiers, route d’Haussez, la bâtisse était entièrement embrasée.



Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre qui n’a pas fait de victime. Les secours procèdent actuellement à des opérations de déblai et de dégarnissage des parties brûlées.



L’intervention a mobilisé vingt-deux sapeurs-pompiers avec six engins.



L’origine du départ de feu est ignorée.