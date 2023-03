Un Elbeuvien interpellé avec deux "chaussettes garnies" au pied du mur de la prison d'Evreux

Le jeune homme, âgé de 20 ans et domicilié à Elbeuf, en Seine-Maritime, tentait alors de se cacher sous une voiture. Sur lui, une petite quantité de résine de cannabis a été découverte. Les chaussettes abandonnées sur place étaient garnies de viande sous cellophane, de deux paquets de cigarettes et de feuilles de cigarettes à rouler ainsi que de 49,3 grammes de résine de cannabis.



Lors de son audition, le jeune Elbeuvien a déclaré avoir accepté, en échange de 50€, d'accompagner à Evreux l'homme qui a réussi à s'enfuir et à qui appartiendrait les chaussettes, selon lui. Laissé libre à l'issue de sa garde à vue, il s'est vu notifier une convocation en vue d'une comparuition sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le 27 novembre prochain.