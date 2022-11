Tunnel de la Grand'Mare à Rouen : 23 chauffeurs routiers verbalisés pour non-respect d'un arrêté

Tel a été le cas pour certains conducteurs de ces mastodontes qui ont Tel a été le cas pour certains conducteurs de ces mastodontes qui ont enfreint l'interdiction ce mardi 15 novembre, en début de nuit. La police avait mis en place à hauteur de Bihorel un contrôle pour s'assurer du respect de l'arrêté préfectoral. L'opération a mobilisé douze policiers, dont deux agents municipaux de Bihorel, entre 21 heures et minuit.



Vingt-trois chauffeurs routiers ont ainsi été contrôlés et verbalisés pour non-respect de l'arrêté et dix-huit autres, parfois les mêmes, ont fait l'objet de diverses contraventions soit pour défaut de contrôle technique, non présentation du permis de conduire ou encore d'attestation d'assurance.