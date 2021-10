Tunnel de Saint-Cloud fermé : l’A13 paralysée à l’entrée de Paris depuis ce matin

Grosse pagaille ce lundi matin sur l’A13 aux portes de la capitale. L’autoroute de Normandie est actuellement paralysée dans le sens province-Paris, entre le tunnel de Saint-Cloud (sortie N°4) et le boulevard Périphérique (Porte d'Auteuil).



Cette mesure est due à « un vol de câbles entraînant la perte d'équipements de sécurité dans le tunnel d'Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt », indique Bison Futé. La durée estimée de la coupure est indéterminée.



Le trafic est complètement bloqué sur l'A13 en amont du tunnel de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Il est évidemment fortement recommandé d’éviter ce secteur jusqu’à nouvel ordre.



Des itinéraires de déviation sont mis en place :



En direction de Paris,

> Itinéraire déviation depuis l'A13 au niveau de la commune de Rocquencourt :

prendre l'A12 en direction d'Evry et de Lyon, puis la N12 en direction d'Evry et de Lyon, puis à la hauteur de la commune de Versailles, suivez l'A86 en direction de Créteil, puis la N118 en direction du Pont de Sèvres.



> Itinéraire de délestage depuis l'A13 au niveau de la commune de Orgeval :

Prendre l'A14, autoroute à péage et rejoindre Paris au niveau de la porte Maillot.