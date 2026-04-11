Trois passeurs britanniques interpellés en mer au large de Saint-Valery-en-Caux

Présentés au parquet de Rouen vendredi soir, les trois individus ont fait l’objet de mesures judiciaires distinctes. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, tandis que la femme a été laissée libre sous contrôle judiciaire.



Ils devront comparaître en comparution immédiate lundi à 13h30. Ils sont poursuivis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger, dans des conditions exposant les migrants à un risque immédiat de mort ou d’infirmité permanente.

