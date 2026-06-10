Bolbec : le conducteur ivre se retrouve bloqué à un feu rouge après un refus d'obtempérer

L'automobiliste en fuite a été contraint et forcé de s'arrêter à un feu rouge - Illustration ©Pexels
Un conducteur fortement alcoolisé a été interpellé mardi 9 juin 2026 en soirée à Bolbec (Seine-Maritime) après avoir tenté d’échapper à un contrôle de police.
Un peu après 20 heures, des policiers en patrouille remarquent une Renault Mégane grise immobilisée de manière inhabituelle à un stop, à l’intersection de la rue Gisel-Petit et de l’avenue du Maréchal-Foch. Alors que la circulation est libre, le véhicule reste à l’arrêt, attirant l’attention des policiers.
Un peu après 20 heures, des policiers en patrouille remarquent une Renault Mégane grise immobilisée de manière inhabituelle à un stop, à l’intersection de la rue Gisel-Petit et de l’avenue du Maréchal-Foch. Alors que la circulation est libre, le véhicule reste à l’arrêt, attirant l’attention des policiers.
Bloqué à un feu rouge...
Lorsque les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle et activent leurs avertisseurs sonores et lumineux, le conducteur prend la fuite en direction de Gruchet-le-Valasse. Au cours de son trajet, il adopte une conduite particulièrement dangereuse, franchissant une ligne continue et montant sur un trottoir, relate une source policière.
Bloqué par un feu rouge à l’intersection avec la rue du Moulin, l’automobiliste est contraint de s’arrêter et est immédiatement contrôlé par les policiers.
Bloqué par un feu rouge à l’intersection avec la rue du Moulin, l’automobiliste est contraint de s’arrêter et est immédiatement contrôlé par les policiers.
2,38 g d'alcool dans le sang
Âgé de 58 ans et domicilié à Gruchet-le-Valasse, l’homme présentait de nombreux signes d’ébriété : difficultés à tenir debout, propos incohérents et forte odeur d’alcool.
Soumis à un contrôle par éthylomètre, il a affiché un taux de 1,19 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,38 g d’alcool par litre de sang. Un taux près de cinq fois supérieur à la limite autorisée pour un conducteur.
Placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, l'automobiliste a également vu son véhicule immobilisé.
Soumis à un contrôle par éthylomètre, il a affiché un taux de 1,19 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit l’équivalent d’environ 2,38 g d’alcool par litre de sang. Un taux près de cinq fois supérieur à la limite autorisée pour un conducteur.
Placé en garde à vue pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer, l'automobiliste a également vu son véhicule immobilisé.