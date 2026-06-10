Bolbec : le conducteur ivre se retrouve bloqué à un feu rouge après un refus d'obtempérer

SEINE-MARITIME

Un automobiliste de 58 ans a été interpellé mardi soir à Bolbec après un refus d’obtempérer. Les policiers ont découvert qu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie près de cinq fois supérieur à la limite autorisée.