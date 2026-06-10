Course-poursuite près de Rouen : à 150 km/h sur un cyclomoteur, il tente de semer la police

Une course-poursuite s'est engagée dans la nuit du 10 juin entre Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. Le conducteur d'un cyclomoteur, qui circulait à très vive allure et refusait d'obtempérer, a finalement été interpellé après avoir abandonné sa passagère puis tenté de s'enfuir à pied.