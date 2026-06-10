Course-poursuite près de Rouen : à 150 km/h sur un cyclomoteur, il tente de semer la police

Le fuyard et saz passgère ont été appréhendés à l'issue d'une course-poursuite - Illustration © Adobe Stock
Deux personnes ont été interpellées dans la nuit du mercredi 10 juin après une poursuite avec la police entre Sotteville-lès-Rouen et Saint-Étienne-du-Rouvray. Le conducteur d’un cyclomoteur, soupçonné de plusieurs infractions routières, a tenté d’échapper aux forces de l’ordre durant une trentaine de minutes avant d’être arrêté.
Vers 0h45, une patrouille de police repère un deux-roues circulant sur le boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen à une vitesse estimée à 150 km/h. Le pilote de l'engin franchit alors un feu rouge et refuse d’obtempérer aux injonctions des policiers.
Vers 0h45, une patrouille de police repère un deux-roues circulant sur le boulevard Industriel à Sotteville-lès-Rouen à une vitesse estimée à 150 km/h. Le pilote de l'engin franchit alors un feu rouge et refuse d’obtempérer aux injonctions des policiers.
Il abandonne sa passagère
Une course-poursuite est engagée dans les rues de Saint-Étienne-du-Rouvray mobilisant plusieurs équipages, dont la Brigade anti-criminalité (BAC). Au cours de sa fuite, le conducteur multiplie les manœuvres, parfois dangereuses, pour tenter de semer les forces de l’ordre.
Vers 1 heure, le cyclomoteur se retrouve momentanément bloqué situé rue Claudine-Guérin. Le conducteur parvient toutefois à repartir précipitamment, abandonnant sa passagère sur place. Cette dernière tente de se cacher mais est rapidement retrouvée et interpellée par les policiers.
Le fuyard poursuit alors sa cavale dans le quartier. Une quinzaine de minutes plus tard, il abandonne son deux-roues ainsi qu’une partie de ses vêtements avant de tenter de prendre la fuite à pied. Repéré par les effectifs de la BAC, il est finalement interpellé à proximité.
Vers 1 heure, le cyclomoteur se retrouve momentanément bloqué situé rue Claudine-Guérin. Le conducteur parvient toutefois à repartir précipitamment, abandonnant sa passagère sur place. Cette dernière tente de se cacher mais est rapidement retrouvée et interpellée par les policiers.
Le fuyard poursuit alors sa cavale dans le quartier. Une quinzaine de minutes plus tard, il abandonne son deux-roues ainsi qu’une partie de ses vêtements avant de tenter de prendre la fuite à pied. Repéré par les effectifs de la BAC, il est finalement interpellé à proximité.
Son permis était annulé
Âgé de 28 ans et domicilié à Saint-Étienne-du-Rouvray, le conducteur a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour refus d’obtempérer et conduite malgré une annulation de son permis de conduire.
La passagère, âgée de 26 ans et domiciliée au Petit-Quevilly, a également été placée en garde à vue. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués sur elle se sont révélés négatifs. Les circonstances exactes de cette fuite font l’objet d’investigations complémentaires.
La passagère, âgée de 26 ans et domiciliée au Petit-Quevilly, a également été placée en garde à vue. Les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués sur elle se sont révélés négatifs. Les circonstances exactes de cette fuite font l’objet d’investigations complémentaires.