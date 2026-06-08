Un bus percute un poteau électrique à Valliquerville, 150 foyers privés de courant

Un conducteur de bus a été blessé légèrement dans un accident survenu lundi en fin d’après-midi à Valliquerville, près d’Yvetot. Le véhicule, qui circulait sans passager, a quitté sa trajectoire avant de percuter un poteau électrique en béton.



L’accident s’est produit vers 17h17 sur la RD34. À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 31 ans, était pris en charge pour des blessures légères avant d’être transporté vers un centre hospitalier.



Le choc a endommagé le réseau électrique, entraînant une coupure de courant pour environ 150 clients le temps des réparations. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.





