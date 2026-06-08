Un bus percute un poteau électrique à Valliquerville, 150 foyers privés de courant

Un conducteur de bus a été blessé légèrement dans un accident survenu lundi en fin d’après-midi à Valliquerville, près d’Yvetot. Le véhicule, qui circulait sans passager, a quitté sa trajectoire avant de percuter un poteau électrique en béton.
L’accident s’est produit vers 17h17 sur la RD34. À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 31 ans, était pris en charge pour des blessures légères avant d’être transporté vers un centre hospitalier.
Le choc a endommagé le réseau électrique, entraînant une coupure de courant pour environ 150 clients le temps des réparations. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.
L’accident s’est produit vers 17h17 sur la RD34. À l’arrivée des secours, le conducteur, un homme de 31 ans, était pris en charge pour des blessures légères avant d’être transporté vers un centre hospitalier.
Le choc a endommagé le réseau électrique, entraînant une coupure de courant pour environ 150 clients le temps des réparations. Les circonstances de l’accident n’ont pas été précisées.