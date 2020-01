Trois morts et deux blessés graves dans un accident ce matin sur la RN13 près de Pacy-sur-Eure

🛑🛑 Circulation sur la N13 interrompue à hauteur de Pacy-sur-Eure à la suite d'un accident. Merci d'éviter le secteur. — Préfet de l'Eure (@Prefet27) January 20, 2020

Cinq personnes ont été grièvement blessées ce lundi matin dans un accident de la route près deTrois d'entre elles sont décédées sur les lieux du drame. Deux véhicules ont été impliqués.La collision s’est produite sur la RN13 à hauteur deà la sortie de la déviation de Saint-Aquilin de Pacy en direction d’Évreux peu avant 7h50. Les circonstances ne sont pas encore totalement établies.Toujours est-il que le choc a été extrêmement violent comme on peut en juger par le dernier bilan qui fait état donc de trois morts et deux personnes en urgence absolue. Trois enfants seraient parmi les victimes, selon nos informations.Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux, ainsi que trois équipes du SMUR et les hélicoptères de la sécurité civile, Dragon76 et Dragon75. La gendarmerie de Pacy est chargée des constatations.La RN 13 est coupée vers Evreux et une déviation est mise en place à Saint-Aquilin-de-Pacy par la RD 141 (route de Saint-André de l'Eure). A Boissets-les-Prévanches, prendre la D67 (à droite) vers Evreux ou encore aller jusqu'à Saint-André-de-l'Eure pour rattraper la RN 154