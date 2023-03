Trois interpellations à Evreux en marge de la manifestation contre la réforme des retraites

Trois interpellations ont eu lieu en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, jeudi 23 mars à Evreux (Evreux). Un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé en ville. Aucun incident n'a été signalé, contrairement à ce qui s'est passé à Rouen et au Havre, dans le département voisin de la Seine-Maritime.



Toutefois, quelques perturbateurs, capuche sur la tête et le bas du visage dissimulé, ont tenté de semé le trouble en tête du défilé, avant d'être rapidement mis à l'écart par le service d'ordre syndical et les forces de l'ordre chargées d'assurer la sécurité et d'empêcher tout débordement. Des manifestants et des policiers ont été pris à partie et insultés par cette poignée d'agitateurs.