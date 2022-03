Trois incendies hier soir dans l’Eure : 5 victimes, 70 sapeurs-pompiers engagés

20h55. A Tourneville, au nord d’Évreux, un feu de maison a fait trois blessés légers. L’incendie s’est propagé à la toiture de l’habitation d’environ 100 m2, située rue de la Vigne sur l’Eau.



La famille qui occupait les lieux, un couple et son enfant, avait évacué avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Un homme de 42 ans, une femme de 45 ans et un jeune homme de 18 ans ayant inhalé des fumées ont été pris en charge par les secours et transportés en urgence relative au centre hospitalier d’Évreux.



Vingt-trois sapeurs-pompiers sont intervenus jusqu’à un peu plus de 3 heures ce lundi matin.