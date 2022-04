Trois groupes invités au Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton : les amateurs de métal et de hardcore seront comblés

Vendredi 13 mai, le Silo à Verneuil-d'Avre et d'Iton (Eure) propose une soirée pour les amateurs de métal et de hardcore. Primal Age, groupe ébroïcien qui a marqué les années 90 sera accompagné des parisiens de Forest in Blood et des italiens de Total Recall.



Primal Age est un groupe de edge metal qui existe depuis 1993. Il a marqué les années 90 en étant parmi les premiers à mélanger les styles métal et hardcore en Europe. Ils ont cumulé plus de 800 concerts à travers l’Europe aux côtés de Hatebreed, Napalm Death, Dagoba, Nostromo, Earth Crisis, ainsi que des tournées au Mexique, au Japon et au Brésil.



Forest in Blood est un groupe parisien de Metal Hardcore qui existe depuis 1998. Leur style, le brutal hardcore, peut puiser ses inspirations chez des groupes comme Slayer, Hatebreed, 100 Demons… Ils gagnent rapidement en notoriété en France et en Europe et jouent en tête d’affiche dans de nombreux événements où ils partagent l’affiche avec des groupes prestigieux. Forest in Blood

est désormais un groupe incontournable de la scène Hardcore.



Total Recall est un groupe de Metal/Hardcore originaire de Milan en Italie, créé pour honorer la mémoire d'un ami, avec des anciens membres de K-Again, Embrace Destruction et Samaritan. .





Métal / Hardcore

Vendredi 13 mai 2022

Ouverture des portes : 20H30

Tarifs : 12 € / 7 € (-18 ans, étudiants et demandeurs d'emplois)

Le Silo – Verneuil d'Avre et d'Iton

Infos et réservations sur : www.ruche-silo.fr

Ouverture billetterie 20H30 ; début concert 21H00