Trois femmes légèrement blessées dans un incendie tôt ce matin à Sotteville-lès-Rouen

Lors des reconnaissances, les secours ont constaté la présence de fumées dans les parties communes et certains appartements qui ont dû être évacués. Le feu a été éteint au moyen d'une lance.



Les huit personnes évacuées du bâtiment par les sapeurs-pompiers ont été examinées sur place par le médecin du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation). Trois d'entre elles, deux femmes de 23 ans et une femme de 20 ans, ont été transportées blessées légèrement vers le CHU de Rouen.



L'origine du départ de feu reste à déterminer.