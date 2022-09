Trois cambrioleurs de 15 et 17 ans interpellés en flagrant délit dans une maison près de Rouen

Les policiers surveillent discrètement les abords puis voient trois jeunes gens sortir de l’habitation. L’un d’eux est en possession d’un sac à dos, un autre tient un casque de moto. Les suspects sont immédiatement interpellés. Deux sont âgés de 15 ans et demeurent au Houlme et à Déville-lès-Rouen, le troisième, originaire de Malaunay est âgé de 17 ans.



Les constatations sur les lieux permettent d’établir qu’ils ont pénétré dans l’habitation en brisant une porte en verre et ont fouillé toutes les pièces. Ils ont aspergé les meubles avec de la poudre d’extincteur afin d’effacer leurs empreintes.



Dans le sac à dos, des objets dérobés dans la maison ont été retrouvés. Le trio a été placé en garde à vue pour vol par effraction en réunion.