Trois blessés légers dans une collision entre un camion et une voiture à Saint-Vigor d’Ymonville

Les sapeurs sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce jeudi en fin d’après-midi sur la D982 (route des Falaises) sur le lieu d’un accident de la circulation à hauteur de Saint-Vigor d’Ymonville.



Un poids lourd et un véhicule de tourisme sont entrés en collision dans des circonstances qui restent à établir. Les trois occupants de la voiture ont été blessés légèrement dans ce choc frontal et à forte cinétique. Deux d’entre eux ont été transportés à l’hôpital Jacques-Monod près du Havre et le troisième à la clinique des Ormeaux.



Le conducteur du poids lourd est indemne.



L’intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers.