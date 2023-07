Trois blessés graves, dont deux enfants de 3 et 14 ans, fauchés sur la route à Pacy-sur-Eure

Deux hélicoptères, Viking 76 du Samu de Seine-Maritime et Dragon 75 de la sécurité civile ont été engagés pour évacuer au plus vite et dans les meilleures conditions les victimes, toutes en urgence absolue, vers des hôpitaux de la région.



La gendarmerie de Pacy-sur-Eure, chargée des constatations, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.