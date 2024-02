Trois blessés, dont un grave (une femme enceinte) dans un face-à-face à Grand-Couronne

Un homme de 30 ans, époux de la femme enceinte, et un autre de 55 ans, conducteur du second véhicule, blessés légèrement, ont été transportés en urgence relative respectivement vers le CHU et l’hôpital d’Elbeuf.



Dux-neuf sapeurs avec six vehicules de secours routiers, le SMUR et la police sont intervenus sur les lieux de l’accident.



Une enquete a été ouverte qui permettra d’établir les circonstances de la collision.