Trois blessés, dont un grave, dans un accident de la route dans le pays de Caux

Un accident de circulation mettant en cause deux véhicules a fait un blessé grave et deux blessés légers. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir, ce jeudi peu avant 14 heures, sur la Départementale 89, route de Gueulleville à Amfreville-les-Champs (Seine-Maritime). L'une des victimes était piégée dans son véhicule à l'arrivée des secours. Elle en a été extraite après césarisation de l'habitacle.



Les trois blessés ont été transportés au centre hospitalier universitaire de Rouen.



Seize sapeurs-pompiers sont intervenus avec six véhicules de secours routier.