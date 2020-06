Trois blessés, dont deux gendarmes, dans un accident de la route dans l'Eure

Deux véhicules, dont un de la gendarmerie, sont entrés en collision sur la route départementale 926 à Verneuil d'Avre-et-d'Iton, dans l'Eure.



L'accident est survenu ce mardi après-midi peu après 15 heures, dans des circonstances qui restent à établir.



Deux gendarmes, un homme de 25 ans et une femme de 22 ans, ont été blessés dans le choc. La conductrice de l'autre véhicule impliqué, âgée de 29 ans, a également été blessée. Les trois victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées à l'hôpital de Verneuil.



La circulation sur la RD 926 a été régulée par la gendarmerie le temps de l'intervention des secours et de l'enlèvement des véhicules.