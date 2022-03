Trois blessés dans une collision entre deux voitures à Foucart, en Seine-Maritime

Deux véhicules se sont percutées ce samedi matin vers 7h30 sur la voie Romaine (D40) à Foucart, une commune du Pays de Caux en Seine-Maritime.



L’accident a fait trois blessés : une femme de 22 ans, un homme de 47 ans et une femme de 45 ans incarcérée dans l’habitacle. Tous étaient dans la même voiture. Deux d’entre eux ont été transportés en urgence relative à l’hôpital de Lillebonne, la troisième (celle incarcérée) a été évacuée, médicalisée, vers le centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers.



Dans le second véhicule, a bord de laquelle se trouvaient deux personnes, aucun blessé n’est à déplorer.



Les circonstances de la collision sont pour l’heure indéterminées. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.



L’intervention qui a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 6 engins s’est terminée à 9h30.