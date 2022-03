Trois appartements et un restaurant endommagés dans un incendie à Déville-lès-Rouen

Trois appartements et un restaurant situés dans le même immeuble, route de Dieppe à Déville-lès-Rouen, ont été endommagés par un incendie qui s'est déclaré ce dimanche 27 mars, vers 3 heures du matin.



Selon les premières constatations, le feu est parti au niveau d'un appartement au premier étage du bâtiment. Il s'est propagé au restaurant Le Marrakech situé au rez-de-chaussée et à deux appartements mitoyens.



Le feu circonscrit, les sapeurs-pompiers ont procédé à une reconnaissance des lieux. Aucune victime n'est à déplorer.



Le gérant du restaurant était absent au moment du sinistre qui a nécessité l'intervention de vingt-deux sapeurs-pompiers avec six engins.