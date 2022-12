Trois Havrais interpellés dans une voiture volée après avoir percuté le véhicule de la BAC

En patrouille cette nuit dans les rues du Havre (Seine-Maritime), un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a repéré une Peugeot 208 signalée volée. Le véhicule était arrêté à un feu rouge rue de Reims, quand les policiers ont décidé de l’intercepter.



Le conducteur a alors tenté de s’enfuir en percutant le véhicule d’un autre équipage de la BAC qui s’était positionné devant la 208 pour la contraindre à s’arrêter.







Le conducteur, âgé de 17 ans, et les deux passagers de 16 et 18 ans, tous domiciliés au Havre, ont été interpellés et placé en garde à vue. Une procédure a été ouverte pour recel de véhicule volé, violences avec arme par destination sur personnes dépositaire de l’autorité publique et défaut de permis.







Les mis en cause étaient toujours entendus par les enquêteurs havrais ce mardi matin.