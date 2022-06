Travaux sur l’A150 : le pont Flaubert à Rouen fermé entre la rive gauche et la rive droite

Des travaux de remise en état de glissières de sécurité sur l’autoroute A150 auront lieu dans le sens Rouen - Barentin, au niveau du viaduc des Barrières du Havre. Ce chantier est prévu dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juin entre 20 heures et 6 heures par la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno)



Ces travaux vont occasionner des restrictions de circulation à Rouen :



• Le Pont Gustave Flaubert (RN1338) sera fermé dans le sens rive gauche vers la rive droite.



• Une déviation sera mise en place lors de la fermeture du Pont Flaubert par le Pont Guillaume le Conquérant (voir le plan ci-dessous).



Pour votre sécurité et celle des agents travaillant sur le chantier, la plus grande prudence est recommandée.